"Настя на небесах": Стало известно об уходе Волочковой

Балерина всея Руси, к сожалению или к счастью, получила известность во многом благодаря своим эпатажным выходкам: то она публикует откровенные снимки, то испражняется под елочкой, то ругается с бортпроводниками. Казалось бы, Анастасии Волочковой чуждо стеснение, но все же есть черта, которую она не готова переступить.
Как известно, артистка крепко дружит с Никитой Джигурдой, который, как и она, обожает эпатировать публику. В последнее время шоумен пристрастился к участию в боях: за свою пока еще небольшую карьеру он успел подраться с Александром Шпаком, Отаром Кушанашвили и Бари Алибасовым. Вечной спутницей на поединках музыканта стала балерина, которая изо всех сил его поддерживает, причем и морально, и физически.
Так вот, после одного из боев к ней подошла актриса фильмов для взрослых Елена Беркова, которая пригласила ее выяснить отношения, так сказать, на кулаках. Однако Анастасия Волочкова не пошла на этот шаг и ушла от боя. Чем было вызвано такое решение, попытался объяснить Никита Джигурда.
"Там есть продюсеры, это же не Ленино решение. Подходят, науськивают, скажи для драйва. Никто этого не ожидал. Настя на небесах танцевала, а Лена в каком-то подземном мире. Это не та площадка, где нужно им выяснять отношения" — заступился за Анастасию Волочкову музыкант.