"Нам больше достанется!": Вцепившаяся в деньги Жасмин прилюдно послала отчаливших из России звезд

Жасмин оказалась несказанно рада тому, что многие ее коллеги оказались за пределами России.

После начала спецоперации на Украине многие российские звезды уехали за границу. Кто-то это сделал тихо, пообещав вернуться, а кто-то обосновался на чужбине с концами, да теперь еще и негативно высказывается в адрес своей Родины. Неудивительно, что поступок вторых яро критикуют как поклонники, так и коллеги по цеху. Не удержалась от комментария и Жасмин.

К слову, сама певица после старта спецоперации улетела с семьей в Израиль. Фанаты уж было подумали, что и она отвернулась от кормящей ее страны и любимых поклонников... Но артистка вернулась и продолжила трудиться на благо поклонников. Как оказалось, она совсем не грустит из-за отъезда своих коллег по цеху. Она, кажется, даже счастлива, ведь теперь сможет больше работать и, как следствие, зарплата увеличится.

"Пусть мигрируют. Нам же больше работы достанется. Флаг им в руки, транспарант на голову", – сказала вцепившаяся в возможность заработать Жасмин.

Жасмин откровенно призналась, что в ее планах нет поездок за границу. Даже отпуск с семьей она планирует провести в России, отправившись греться на солнышке в Сочи. Но пока артистка об этом только мечтает, ведь ее наследники еще не завершили учебу. Несмотря на начало летних каникул, сын Жасмин Мирон, обучаясь в английской школе, будет занят до июля.