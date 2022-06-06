Почерневшая и исхудавшая: дочь Толкалиной изменилась до неузнаваемости

Когда-то режиссер Егор Кончаловский и актриса Любовь Толкалина считались одной из самых ярких и крепких пар российского кино. Часто в работе с ними фигурировала и их дочь Мария, которая в детстве была озорной пышкой.
Сейчас Мария Кончаловская стройная и грациозная лань, работает моделью и развивает карьеру и учится в художественном вузе. На днях дочь Толкалиной открыла свою первую выставку. Мероприятие состоялось 5 июня, в день рождения девушки. Ей исполнился 21 год.
В честь такого события Любовь Толкалина и Егор Кончаловский воссоединились. Звездные родители присутствовали на выставке дочери. Актриса прикрепила к публикации серию фотографий с мероприятия. На кадрах предстал Никас Сафронов и другие звездные гости. Многие были одеты в черную цветовую гамму. Звездная мать и дочь были полностью одеты в черное.
"Машеньке 21. И вся наша прекрасная семья и друзья собрались , чтобы обняться по этому поводу в галерее Граунд Солянка на открытии первой Марусиной выставки", – написала Толкалина в соцсетях.
Поклонники отметили, что Толкалина и Кончаловский поступили мудро, сохранив отношения после расставания.