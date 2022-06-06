Счастливую Миддлтон поздравляют с новой беременностью

Младшая сестра герцогини Кембриджской – 38-летняя Пиппа Миддлтон в плане материнства уже почти догнала свою знаменитую родственницу. На днях сияющая от счастья сестра Кейт Миддлтон появилась на публике с заметно округлившимся животом, и всем стано ясно, что Пиппа ждет третьего ребенка.
Сама Пиппа Миддлтон и ее муж Джеймс Мэттьюз пока не давали официальных комментариев по этому поводу, но кадры, сделанные папарацци и появившиеся в People, не оставляют сомнений. Судя по сильно изменившейся фигуре сестры герцогини, срок уже довольно внушительный.
Поклонники Кейт Миддлтон и ее сестры оказались восхищены новостью о скором пополнении в знаменитом семействе и уже стали поздравлять будущую многодетную мать с новой беременностью. При этом некоторые пользователи несколько удивились спешке молодых родителей Пиппы и Джеймса. У пары уже есть трехлетний сын Артур и годовалая дочь Грейс. Когда в семье появится еще один малыш, родителям будет нелегко.
Напомним, что сестра герцогини вышла замуж за Мэттьюза в 2017 году. Пара сыграла поистине роскошную свадьбу. После этого супруги перестали привлекать к себе внимание публики, отдав предпочтение довольно скрытной семейной жизни.
Ранее "Дни.ру" писали о том, как нашедшая богатого мужика Кейт Миддлтон обнажилась на людях.