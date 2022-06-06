Нажившаяся на россиянах Макеева свинтила из страны: Слов нет

Анастасия Макеева решила насладиться летом на полную катушку, поэтому она сбежала из России и отправилась с супругом на Мальдивские острова. Актриса активно делится своими эмоциями в социальных сетях, публикуя романтические снимки. "Порадуйтесь за нас", – обращается звезда к своим подписчикам. По ее словам, этот остров – находка для влюбленных.
Поклонники артистки задарили ее восхищенными отзывами. "Такие яркие и красивые. Наслаждайтесь каждым моментом, океан позитива вам и счастья", "Как же приятно вас смотреть. Чтобы все так же у вас продолжалось. Большего и не нужно", "Просто слов нет...Как приятно на вас смотреть, от вас веет счастьем и любовью! Пусть они не покидают никогда ваши сердца!", "Макеева сводит с ума", "Молодцы такие", "Наслаждаться друг другом в таком месте можно вечно", – написали в комментариях.
Стоит отметить, что пара не бездельничает на Мальдивах. Они купаются в океане, наслаждаются местной едой в ресторанах и красотами дикой природы. Также Макеева рассказала о своих впечатлениях от океана. Она заявила, что читала что в водах обитает множество видов акул, которые могут напасть на человека. Однако, к счастью, они не повстречались артистке. Так, по словам Анастасии, она видела только безобидных рифовых акул.
Кстати, не так давно актриса оказалась в центре скандала. Народ обвинял женщину в том, что она наживается на россиянах. Дело в том, что Анастасия решила сменить профессию и стать психологом. Однако за консультации она требовала баснословные деньги – шестьдесят тысяч рублей.