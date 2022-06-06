"Странно, очень странно": вдова Караченцова застала беглянку Пугачеву торгующей на Тверской

Вдова российского актера Николая Караченцова Людмила Поргина прокомментировала отъезд из страны певицы Аллы Пугачевой с семьей. Напомним, после начала спецоперации на Украине звездное семейство улетело в Израиль.
По словам вдовы Караченцова, такое решение артистки сильно удивило ее.
"Странно, очень странно и для меня тоже. Алла — кумир целого поколения. Я помню, как она однажды торговала на Тверской мороженым в какой-то праздник. Она была хулиганистая, задорная. Мы часто встречались раньше, проводили время вместе. Грустно мне, что она уехала", — рассказала Поргина.
Вдова Караченцова добавила, что надеется на возвращение подруги и коллеги. Однако актриса уверена, что вмешиваться в принятие решения третьим лицам не стоит. Пугачева сама должна выбрать судьбу для себя и своих детей.
По словам вдовы Караченцова, вопрос с совестью и любовью к Родине – это личное дело каждого.
Людмила Поргина также добавила, что после окончания театрального сезона в "Ленкоме" планирует тоже уехать, но не навсегда как некоторые, а всего лишь отдохнуть в Болгарии. К слову, там у актрисы есть недвижимость. Актриса не раз говорила, что ей очень нравится в Болгарии, особенно климат.