Всплыла правда о разводе несчастного Николаева: Застал молодую жену с любовником

Расставание Игоря Николаева и Наташи Королевой стало настоящей сенсацией для журналистов. Несмотря на то, что ситуация была достаточно классической, развод оказался трудным и даже некрасивым. Почему же так вышло? На эту тему решила порассуждать Лена Ленина. Об этом сообщает Пятый канал.
По трагической случайности Николаев вернулся домой как раз в тот момент, когда его молодая жена развлекалась с любовником. При этом не стоит спешить кого-либо обвинять, ведь любого можно попытаться понять. Так, Наташу покорил обаятельный Сергей Глушко, поэтому она не смогла устоять перед накаченным Тарзаном. Однако экс-супруг певицы – обладатель тонкой души. Ему трудно было пережить предательство. "Это большая травма для любого известного человека", – говорит Ленина.
По всей видимости, развод усугубила публичность звезд. Так, разрыв пары потряс весь мир шоу-бизнеса. Ленина посочувствовала Николаеву, сказав, что публичное оскорбление пережить гораздо сложнее. Однако стоит отметить, что несчастный артист смог справиться с тяжелым ударом, оправиться и найти новую любовь.
Напомним, что в браке Королева и Николаев прожили несколько лет. Влюбленные рассталась в 2001 году, а через некоторое время певица снова вышла замуж. Избранником ее стал тот самый Тарзан, с которым звезда до сих счастлива в отношениях.