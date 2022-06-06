Одно лицо: россияне в ужасе от сходства малолетних сыновей с покойником Градским

Модель Марина Коташенко всегда была скромной и закрытой. Она стала последней женой певца Александра Градского. После смерти артиста женщина воспитывает одна двух детей от него – сыновей Ивана и Александра.
На днях вдова Градского впервые нарушила свое правило и опубликовала снимки детей от певца. Поклонники были шокированы тем, насколько сильно сыновья похожи на самого Александра Градского. Фотографии поставили точку в слухах о том, что Марина Коташенко могла родить детей от другого мужчины.
Ранее в Сети появилась информация о том, что предыдущая бывшая жена Александра Градского, мать его старших детей Ольга Фартышева намерена подать в суд и отсудить половину его наследства. Она не приняла во внимание тот факт, что у маэстро осталась вдова с детьми, а после их развода прошло уже больше 20 лет. Вдова певца не стала комментировать эту информацию.
Напомним, певец Александр Градский умер в ноябре прошлого года после продолжительной болезни. За месяц до смерти певец оформил официальный брак со своей гражданской женой Мариной Коташенко. Этот факт вызвал множество вопросов. Многие подозревали, что модель якобы вынудила Градского жениться.