Наплевала на запрет: Смешавшая с дерьмом Россию Наргиз вбила последний гвоздь в крышку своего гроба

Наргиз Закирова снова отличилась своими высказываниями.

Певицу, кажется, так активно не обсуждало общество даже на пике ее популярности. Зато сейчас все вокруг только и говорят о ее поступках. Смешивать Россию с дерьмом она начала после начала спецоперации на Украине. А после громких высказываний Наргиз Закирову задержали в аэропорту Домодедово, после чего депортировали, запретив приезжать в страну до 2027 года.

В итоге артистка лишилась концертов в России, а заодно разгневала часть своих поклонников. Но это, кажется, ее только раззадорила. Находясь за границей, она сначала еще раз плюнула в адрес кормившей ее страны, а потом – на запрет Максима Фадеева, который три года назад завершил с ней сотрудничество. Накануне певица вышла на связь с поклонниками и с довольным лицом рассказала, что планирует вернуть в свой репертуар песни, написанные для нее известным продюсером.

Дело в том, что в 2019 году, после расторжения контракта с Наргиз Закировой он запретил ей исполнять созданные им хиты, среди которых "Ты — моя нежность", "Вдвоем", "Я буду всегда с тобой". Так вот, певица решила сделать подарок поддерживающим ее фанатам и заявила, что теперь публика вновь услышит эти и другие композиции из ее уст. Сам продюсер пока никак не отреагировал на заявление Наргиз Закировой, но, если рассуждать с правовой точки зрения, она, возможно, вбила последний гвоздь в крышку своего гроба.