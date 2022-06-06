"Бочка есть бочка": оголившаяся Семенович довела народ до рвоты

Анна Семенович, как и многие российские звезды, решила провести лето за границей. На отдых она отправилась в солнечную Турцию, откуда размещая фотографии в микроблог. Накануне она показала, как шикарно проводит время. Так, певица опубликовала снимок, который, по всей видимости, был сделан на яхте.
Семенович сидит, оголившись, в черном слитном купальнике, улыбаясь во все тридцать два зуба. На переднем плане виден шикарно накрытый стол: фрукты, ягоды, орехи и прочие вкусности. Также на столе стоит великолепный букет, который, возможно, подарил артистке поклонник. "Ну просто кайф. Кто много работает, тот и хорошо отдыхает", – написала звезда.
Многие поклонники порадовались за артистку, завалив ее хвалебными комментариями. Также некоторые отметили, что Анна заметно похудела. "Ого, как похудели вы", "Вот это фигурка", "Красавица самая настоящая, восхитительна. Пусть завидуют", "Классно выглядишь, сексуальная леди", "Неотразимая красавица. Богиня красоты, женственности и очарования! Анечка, ты просто божественная! Хорошего тебе отдыха и прекрасного настроения", – написали фанаты.
Однако не все были впечатлены внешним обликом звезды. Многие комментаторы заявили, что Семенович недостаточно худая, чтобы публиковать фотографии в купальнике. "Бочка есть бочка", "И что, действительно полнота такая не смущает?", "Хрю", "Похожа на резиновую куклу с открытым ртом", "Свинка пепа на отдыхе", "Прекратите притворяться худой с помощью фотошопа. Мы знаем, что у тебя толстый живот", – написали доведенные до блевотины хейтеры.