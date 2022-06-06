Бежали, поджав хвосты: Волочкова назвала главную причину массовой эмиграции среди звезд

После начала спецоперации на Украине многие российские звезды раскритиковали позицию российских властей и покинули страну. В их числе оказалась актриса Чулпан Хаматова, юморист Максим Галкин с певицей Аллой Пугачевой и детьми, ведущий Иван Ургант и многие другие.
Балерина Анастасия Волочкова в свежем интервью раскритиковала коллег по шоу-бизнесу. По ее мнению, артисты просто бежали из страны, поджав хвосты. Волочкова призналась, что продолжает давать благотворительные концерты, несмотря на непростое время.
Анастасия Волочкова призналась, что сама она уезжать никуда не собирается. У звезды есть четкое убеждение в том, что она нужна своей стране и своим поклонникам.
"У меня в жизни есть четкая позиция. Я не предатель своей Родины. Многие люди искусства трусливо сбежали из страны, испугавшись сложностей и проблем. Я так не поступила", – рассказала Волочкова.
Бывшая прима Большого театра добавила, что представляет Россию на лучших мировых сценах и всегда остается преданной своей стране. Балерина напомнила, что уже 20 лет дает бесплатные спектакли для всех желающих по всей России и будет продолжать давать. Правда о каких именно концертах идет речь, Волочкова не уточнила.