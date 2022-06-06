Девочки Баскова поигрались друг с другом на камеру: Так хочу одну из них

Николай Басков во всю делится с поклонниками счастьем, показывая своих "девочек".

Николай Басков недавно поделился с поклонниками счастьем – он стал отцом замечательных малышей. О прибавлении в семье он поведал в своем микроблоге. Счастливые фанаты принялись поздравлять кумира со столь радостным событием.

Однако, как оказалось, Басков стал отцом лишь фигурально. Его кошка Шанель родила котят, чем несказанно порадовала своего хозяина. Стоит отметить, что процесс рождения малышей артист пропустил из-за концерта, ухаживать за роженицей пришлось его ассистентке. Зато по возвращении король эстрады больше не отходил от своей любимицы и ее отпрысков.

Сперва Николай предполагал, что отдаст котят в добрые руки, как только они подрастут. Но, кажется, сделать ему будет очень сложно. Судя по фото и видео, которые артист публикует в микроблог, он сильно привязался к своим "девочкам". Ники и Кети (так зовут котят) каждый день умиляют хозяина играми и ласками. Так, накануне он показал малышке, разместив видео, на котором две пушистые красотки играют друг с другом на камеру.

Поклонники были в восторге от малышей. "Какие они потрясающие и милые создания! Вы их кому-то отдаете? Так хочу одну из них!", "Ну слов нет! Прелесть", "Можно смотреть бесконечно", "Маленькие очаровашки", "Булочки", "Малыши", – написали пользователи сети.

Кстати, Басков в скором времени планирует переезд в новый дом, на строительство которого он потратил немалую сумму денег. Возможно, в новом жилище найдется место не только для Шанель, но и для ее дочек.