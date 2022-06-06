Лучше буду жить без вас в "хрущевке": сын съехал из шикарного дома Королевой

Грандиозный показ устроила главный дизайнер страны Аника Керимова. Она в коллаборации с Татьяной Пласкиной презентовала коллекцию одежды. 700 гостей, 150 моделей – светская Москва ахнула. Оценить новинки собрались многие знаменитости, среди которых была и 49-летняя Наташа Королева.



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