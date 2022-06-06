Лучше буду жить без вас в "хрущевке": сын съехал из шикарного дома Королевой

Певица признается, что стать дизайнером, подобно дочери Любови Успенской, она не планирует. "Это не моя история, я делаю только то, что мне интересно, – пояснила певица. – Например, интересны новые технологии – сейчас переводим в "цифру" картины моего мужа Сергея Глушко и запускаем NFT (в переводе с английского означает "невзаимозаменяемый токен", используется для регистрации специальных цифровых жетонов, позволяющих получить права на определенный цифровой объект в виртуальной системе блокчейна Эфириум, используемой для цифровых финансов – Прим. ред.)".
Еще одно сегодняшнее устремление Королевой – музыкальная карьера 20-летнего сына Архипа Глушко. Недавно мама и сын и даже совместный видеоклип выпустили. "Он любит петь и эту песню записал год назад. – пояснила Наташа. – Но видео сняли только сейчас. Сын сам сказал, что на 20-й день рождения ему не надо ничего дарить материального – он хочет только этот клип снять. И мы с Сергеем оплатили эту съемку".
Сын Королевой живет отдельно – с девушкой снимает 1-комнатную квартиру в обычной "хрущевке" на пятом этаже. "Давно пора, – говорит Королева. – Это его выбор. Честно говоря, он стал бы жить отдельно раньше, если бы не пандемия, которая всех закрыла".
В оплате квартиры Наташа отпрыску, конечно, помогает. "Он студент, учится на дневном отделении, – говорит певица. – Конечно, что-то зарабатывает сам частными уроками (преподает японский – Прим. ред.), но не может покрыть полностью свои расходы. Поэтому мы помогаем ему, купили в квартиру ложки-вилки, подушки, словом, все, что нужно".
В том, что сын живет не в элитном доме, Королева не видит ничего страшного. "В моей юности подобная квартира была предметом мечтаний, – объяснила она. – А дети, считаю, должны пройти какие-то трудности, почувствовать, что жизнь бывает разной, и не всегда – "лакшери".