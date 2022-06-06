"Разведемся": неудовлетворенный муж сбежал от Лазаревой к Галкину

Телеведущая Татьяна Лазарева уже более 20 лет состоит в браке с коллегой Михаилом Шацем.

Недавно Татьяна Лазарева стала гостьей ютуб-шоу Ирины Шихман "А поговорить?", в котором честно рассказала о своих текущих отношениях с мужем. Оказалось, что у знаменитых супругов все довольно запутанно. Многие даже думают, что они уже давно развелись, так как не живут вместе, но это не так.

Лазарева призналась, что долгое время их с мужем держал совместный телевизионный проект. Когда общего детища не стало, надо было что-то делать. И они сделали. Сама Татьяна уже давно уехала в Испанию, где теперь живет вместе с детьми на арендованной вилле.

Что касается Шаца, то его такая жизнь не прельстила. Ходили слухи, мол он крутит романы в Москве, но его жена опровергла эти домыслы. Оказалось, неудовлетворенный муж сбежал от Лазаревой в Израиль – можно сказать к Максиму Галкину, ведь юморист с семьей обосновался именно там. По словам телеведущей, ее супруг полетел туда искать себе какое-то приложение, ведь ему надо продолжать развиваться и зарабатывать деньги.

С собственным браком Лазарева и Шац, судя по всему, определиться так и не могут. Официально они все еще женаты, несмотря на слухи о разводе. При этом Татьяна хотела бы закрутить роман и вновь испытать чувство влюбленности, но пока обязательства перед мужем не позволяют ей этого сделать.

"Наверное, когда-нибудь мы разведемся. Какая-то такая жизнь получилась, что каждый живет теперь своей отдельной жизнью," – грустно призналась Лазарева.