"Кому это надо?!": замученная Рудковская взмолилась над пережившим сердечный приступ Плющенко

1 июня во время модного показа детской одежды бренда Katee's kids российскому фигуристу Евгению Плющенко стало плохо. Он весь побагровел и стал хвататься за сердце. Через некоторое время 39-летний Плющенко свалился с сердечным приступом. После этого в Сети появилась информация о том, что Яна Рудковская осталась на мероприятии, а мужа якобы отправила в больницу на такси. Поклонники тут же возмутились, как продюсер могла так бросить любимого, ведь мог случиться и инсульт, и инфаркт.
В своем телеграм-канале Яна Рудковская попросила не распространять сплетни. Она отметила, что кризис конечно ударил по всем, но на такси пара пока не ездит.
"Кризис кризисом, конечно, но мы точно на такси пока не ездим! Это уже прямо совсем смешно! Вот так вот разлетаются сплетни, и как будто случайно в разгар нашего тура по городам России! Ну вот теперь угадайте с трех раз, кому это надо?" – взмолилась Рудковская.
Напомним, несмотря на недуг, сейчас Евгений Плющенко выступает в шоу "Союз чемпионов Евгения Плющенко". Певец Николай Басков в шутку отмечал, что Яна Рудковская совсем загоняла своих мужиков.