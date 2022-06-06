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Шоу-бизнес
Лицемерного Дюжева ткнули в каловые массы: Выглядит ненормальным

Лицемерного Дюжева ткнули в каловые массы: Выглядит ненормальным

Дмитрия Дюжева уличили во лжи после нахваливания Донецка.
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Недавно Дмитрий Дюжев решил совершить патриотическую поездку и отправился на Донбасс. Там он возложил цветы к памятнику, а также поучаствовал в концерте. Кроме того, артист поговорил с журналистами, а вскоре его интервью разлетелось по всей Сети. Звезда "Бригады" восхитился Донецком и даже дал ему гордое звание "бриллианта России".

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 Дмитрий Петрович Дюжев

Дмитрий Петрович Дюжев актер театра и кино, режиссер

По словам Дюжева, он был шокирован внешним видом людей, которые выглядели опрятно и красиво. "Война же идет", – удивляется Дмитрий. Также он отметил, что Донецк – это улыбающийся город с прекрасной атмосферой. Именно поэтому он ему так полюбился.

Однако не все поверили в искренность слов Дмитрия Дюжева. Так, Отар Кушнашавили заподозрил коллегу в неискренности и лицемерии. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей. По мнению шоумена, актер переигрывает и врет неправдоподобно. Он отметил, что даже на его малой родине обманывать гораздо более искусно. "Даже в Кутаиси так не переигрывают, добиваясь признания", – говорит Отар.

Пользователи сети поддержали Кушнашавили. Комментаторы заявили, что талант Дюжева закончился на роли Космоса в сериале "Бригада". "Он выглядит ненормальным", – написал один из подписчиков.

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Дмитрий Дюжев. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 6 июня 2022, 10:48 Источник: РИА ФАН • Требует проверки
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