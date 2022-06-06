Лицемерного Дюжева ткнули в каловые массы: Выглядит ненормальным

Недавно Дмитрий Дюжев решил совершить патриотическую поездку и отправился на Донбасс. Там он возложил цветы к памятнику, а также поучаствовал в концерте. Кроме того, артист поговорил с журналистами, а вскоре его интервью разлетелось по всей Сети. Звезда "Бригады" восхитился Донецком и даже дал ему гордое звание "бриллианта России".
По словам Дюжева, он был шокирован внешним видом людей, которые выглядели опрятно и красиво. "Война же идет", – удивляется Дмитрий. Также он отметил, что Донецк – это улыбающийся город с прекрасной атмосферой. Именно поэтому он ему так полюбился.
Однако не все поверили в искренность слов Дмитрия Дюжева. Так, Отар Кушнашавили заподозрил коллегу в неискренности и лицемерии. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей. По мнению шоумена, актер переигрывает и врет неправдоподобно. Он отметил, что даже на его малой родине обманывать гораздо более искусно. "Даже в Кутаиси так не переигрывают, добиваясь признания", – говорит Отар.
Пользователи сети поддержали Кушнашавили. Комментаторы заявили, что талант Дюжева закончился на роли Космоса в сериале "Бригада". "Он выглядит ненормальным", – написал один из подписчиков.