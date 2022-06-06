Надутый Прилучный вздумал содрать денег с подлых клеветников

Павел Прилучный снова пошел в суд

Два года назад актер угодил в неприятную ситуацию: звезда российского кино подрался в одном из клубов Калининграда, которая для него закончилась разбитым лицом. Павел Прилучный решил не оставлять оппонента без наказания, поэтому подал на него в суд с требованием выплатить 4,5 миллиона за испорченное лицо, которое является главным инструментом в работе актера.

Теперь СМИ то и дело припоминают супругу Агаты Муцениеце эту историю, причем одно из федеральных изданий сделало это весьма неаккуратно и задело чувства актера. Автор статьи, кажется, собрал в кучу все возможные грехи в жизни артиста: якобы, он утонул в долгах, остался без крыши над головой, накопил штрафов за нарушение ПДД, да еще и развелся с женой, которая обвиняла его в рукоприкладстве.

В общем, в материале был собран целый букет проблем артиста, а за ним вывод – мол, погрязший в неурядицах Павел Прилучный просто-напросто хочет как можно больше заработать на суде со своим обидчиком из Калининграда. Статья ему явно не понравилась, ведь теперь надутый от обиды актер снова идет в суд, но на этот раз, чтобы наказать подлых клеветников. К слову, Павел Прилучный намерен содрать с них миллион рублей моральной компенсации, а еще довести дело до опровержения.