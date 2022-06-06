Презервативами и кремом забита тумбочка: как без таблеток развлекается 58-летняя Азиза

Каждая песня Азизы – шлягер. Каждое появление на сцене – огонь. Каждое выступление – сенсация. Так было и в этот раз. Когда она вышла и начала выдывать хит за хитом, казалось, что окажись тут те, кто не может вставать с костылей или инвалидного кресла, и те пуститись бы в пляс. "Кайтма", "Улыбка", "Все или ничего" – ноги под эти зажигательные композии сами пускались в пляс. Народ неистовствовал, подпевал и требовал спеть "на бис!"
"Меня всегда так принимают, – сообщила счатливая звезда после своего выступления. – Артистов у нас много, а Азиза – одна".
Артистка призналась, что сейчас занята переездом – она приобрела дом на берегу озера. "Правильное питание, свежий воздух и гармония в душе – вот главный рецепт моей красоты", – заявила Азиза.
"К тому же, я стала изучать квантовую психологию. И разобралась в своей душе. Результат заметен сразу. Раньше моя тумбочка была забита разными таблетками и лекарствами. А сейчас в ней хранятся только крем для тела и презервативы", – похвасталась счастливая исполнительница.