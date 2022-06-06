Не платит алименты: Разведенка Кабо решила стрясти с бывшего 26 миллионов рублей

Ольга Кабо судится с бывшим мужем, бизнесменом Николаем Разгуляевым, который стал банкротом и задолжал кредиторам более 362 миллионов рублей.
В счет долга заимодавцы включили всю недвижимость пары, инвестиции, машины и прочее совместно нажитое имущество. В том числе роскошную квартиру в Москве, которую Ольга Кабо приобрела несколько лет назад на собственные деньги.
Актрисе смогла отстоять жилье, доказав, что она была куплена на ее личные деньги. В середине мая Кабо снова подала в суд на дальнейший раздел имущества. Продав совместно нажитое, Кабо потребовала с бывшего супруга 26 миллионов рублей, однако это оказалось не так просто.
"В ответчиках — ее бывший муж Николай Разгуляев, финансовый управляющий, а также Александр Львович Раппопорт, кому и было все продано. Ольга требует вернуть 50% средств за сбытые акции, жилплощади, автомобиль — в общей сумме на 26 052 267 рублей", – рассказали в суде.
Напомним, в браке Ольга Кабо родила сына Виктора, которому в этом году исполнится десять лет. Пока актриса одна обеспечивает мальчика. Бывший муж не может платить алименты и помогать из-за банкротства.