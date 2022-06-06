"Всем дала?": довольную Волочкову сняли сразу с пятью мужиками

Эпатажная балерина активно делится моментами своей личной жизни в соцсетях и часто показывает поклонникам новых ухажеров, за что то и дело подвергается критике недоброжелателей. Накануне в микроблоге Анастасии Волочковой появилось новое интересное фото – довольную балерину сняли сразу с пятью статными мужиками.
Экс-прима Большого театра сфотографировалась в обнимку с пятью мужчинами-жителями Нижнего Новгорода, благодаря которым, по словам артистки, осуществился ее приезд в эти края. Зная о любвеобильности блондинки, подписчики усмотрели в снимке некий сексуальный подтекст и стали подшучивать в комментариях.
"Всем дала?"– иронично поинтересовался один из пользователей.
Анастасия Волочкова за словом в карман не полезла и тут же нашла, что ответить дерзкому комментатору.
"Конечно! Вам-то никто не даст!" – припечатала обидчика балерина.
Кажется, артистка уже давно привыкла к хейту в соцсетях и совершенно не обращает внимания на недоброжелателей, коих у знаменитости всегда много, но в этот раз Волочкова решила ответить и превзошла саму себя.
Напомним, что еще недавно Анастасия Волочкова отдыхала на частном острове, который арендовал специально для нее некий таинственный возлюбленный, а на днях и вовсе было заявлено о свадьбе меняющей мужиков Анастасии Волочковой.