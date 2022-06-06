"Встретила любовь": Олега Газманова бросила жена

Жена Олега Газманова рассказала о внутренних переживаниях.

Дизайнер и знаменитый музыкант вместе уже больше 20 лет, причем их даже не смутила разница в возрасте. К слову, певец в два раза старше своей избранницы. Еще в начале их отношений злые языки говорили о том, что они не продлятся долго, а в прессе то и дело появляются слухи о разладе в семье Олега Газманова.

На днях Марина поразила поклонников новостью: она внезапно уехала в родной город Воронеж, чтобы постараться "прошлое оставить в прошлом". Всем сразу стало интересно, что же имеет в виду жена артиста. Как оказалось, у дизайнера существует некая тонкая душевная связь с местом, где она провела часть своей жизни, более того, именно здесь произошли самые важные для ее будущего события.

"Сегодня едем в город Воронеж, где я упала в первую любовь и встретила любовь всей моей жизни", – написала в своем микроблоге возлюбленная Олега Газманова.

А в последнее время с Мариной происходит нечто странное: каждый год ей сняться одни и те же сны, связанные именно с этим местом. Так что, она решила раз и навсегда закрыть все гештальты. А для этого ей потребовалось полное одиночество. Поэтому, несмотря на то, что в Воронеж дизайнер прибыла в компании мужа, она решила на время бросить его и остаться с городом один на один.

"Хочу сначала побыть с ним одна, побродить по моей аллее , куда приходила поплакать, подъехать к дому, где снимала квартиру, пройтись по местам, где испытала сильные эмоции", – объяснила супруга Олега Газманова.

