Любит не ее: в теме развода Собчак и Богомолова поставлена жирная точка

Константин Богомолов был тихим и незаметным, хоть и талантливым режиссером, до брака с Ксенией Собчак. Он жил со своей Дарьей Мороз и снимал сериалы, пока скандальная блондинка не прибрала его к рукам. Теперь Богомолов не сходит со страниц светской хроники. Он превратился в такого же одиозного персонажа из шоу-бизнеса, как и сама Ксения Собак. Правда, зарабатывает поменьше.
Говорят, что именно из-за разницы в доходах и тяжелого характера Собчак брак режиссера и ведущей трещит по швам. И хоть блондинка пытается показать идиллию в отношениях, эксперты уверены – Богомолов протянет недолго.
Слишком разные взгляды на жизнь, неустроенный совместный быт, разница в подходах к воспитанию детей и многое другое и могут в конечном счете стать причиной развода Собчак и Богомолова.
Светские сплетники считают, что Богомолов любит не Собчак, а ту жизнь, которую она ему обеспечивает. Якобы режиссер будет терпеть жену до тех пор, пока сам не начнет зарабатывать столько же. А пока он якобы финансово от нее зависим.
Психолог и нумеролог Фарида Красавкина считает, что корысть и расчетливость можно назвать общей чертой в паре. Также им присуща страсть, что может спасти отношения. Психолог советует Собчак быть более женственной и почаще отпускать ситуацию. Эксперт уверена, что если пара все же подойдет к разводу, то инициатором выступит Ксения.