"Дутый фетиш": известный артист в пух и прах разнес зазнавшуюся Пугачеву

73-летняя Алла Пугачева в последние месяцы стала объектом ожесточенных нападок в Сети.

После отъезда Примадонны из страны оскорбительные высказывания в ее адрес позволяют себе не только анонимные пользователи. Подчас нещадно критикуют звезду ее же коллеги. Например, на днях Аллу Пугачеву буквально в пух и прах разнес Михаил Муромов – известный советский исполнитель и композитор.

Как сообщила "ЭГ", артист не просто раскритиковал какой-то один поступок Пугачевой, а вообще усомнился в ее таланте и ценности ее творчества. По словам Муромова, артистке просто повезло в жизни, так как ей попадались правильные люди: Павел Слободкин записал с ней "Арлекино", что помогло ей выстрелить, Евгений Болдин был для нее прекрасным продюсером. Сама же Примадонна, по мнению Муромова, мало что из себя представляет.

"Пугачева – дутый фетиш, отсутствующее явление," – резко заявил музыкант.



В весомости вклада Примадонны в нашу музыку Муромов, судя по всему, очень сомневается. По словам музыканта, она просто "выходила и махала перьями". При этом у зазнавшейся певицы есть звание народной артистки СССР, а у самого Муромова званий нет, несмотря на его значительный вклад.

Что касается политических заявлений, то и на них у Пугачевой, по мнению музыканта, права нет, ведь она не политик, а просто певица и должна делать то, что ей положено по профессии – петь.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, за что на самом деле поливают помоями Аллу Пугачеву.