Бросившая Родину Хаматова пожалела об опрометчивом поступке: Хочется пожрать

Не так давно Чулпан Хаматова решила эмигрировать в Латвию. На такое решение ее подтолкнуло начало специальной операции на Украине. Как и многие отечественные звезды шоу-бизнеса, она решила покинуть Родину. Актриса резко негативно высказалась в адрес российского правительства и заявила, что не хочет жить и работать в этой стране.
Артистка поселилась под Ригой, где у нее было собственное жилье, и даже устроилась в театр на работу. Однако, как оказалось, заграничная жизнь не оказалась столь простой. Так, в Латвии Хаматовой не собираются платить такие высокие гонорары, в Москве за выступление ей предлагали гораздо больше денег.
Поговаривают, будто беглянка Чулпан Хаматова уже пожалела об опрометчивом поступке и задумалась о возвращении в Россию, поскольку жить за рубежом оказалось чересчур дорого. На эту тему высказался Михаил Шахназаров. "Пожрать начинает хотеться", – говорит он. Его поддержала Ольга Беглова. По мнению журналистки, нужно держать "планку предательства", чтобы продолжать жить прежней жизнью. Об этом они заявили в эфире телеканала "Звезда".
Напомним, в феврале этого года началась специальная операция на Украине. Ее осудили многие российские культурные деятели, некоторые даже на этом фоне уехали из страны.