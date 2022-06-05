"Можно не уезжать": наживающийся на евреях беглец Галкин сказал последнее слово

Не так давно россияне были шокированы поведением Максима Галкина, который, прихватив Аллу Пугачеву и отпрысков, сбежал в Израиль. Покинув Родину, он начал нелестно отзываться о России и российском правительстве, чем навлек на себя массу хейта. Некоторые даже требовали, чтобы юмориста лишили гражданства, кто-то же хотел, чтобы с Галкиным разобрались серьезно. Так, поступали предложения завести на телеведущего уголовное дело.
Как оказалось, за бугром Галкин не бедствует. Накануне у него состоялся концерт, о чем он сообщил в своем микроблоге. Артист выложил видео, на котором он говорит последнее слово публике со сцены: "Я вам очень благодарен, дорогие мои зрители. Спасибо вам за такую зрительскую верность. Я еще приеду, хотя чего, можно уже не уезжать".
По всей видимости, юморист все-таки решил эмигрировать и не собирается возвращаться в родную гавань. Напомним, ранее ходили слухи, будто Примадонна уже готовится к покупке недвижимости за границей. Также сообщалось, что она собирается получить израильское гражданство.
Стоит отметить, что юморист собрал целый зал народа в Израиле и смог неплохо нажиться на евреях. Публика тепло встретила супруга Аллы Борисовны и буквально задарила цветами.