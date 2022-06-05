"Кобылоголовая" Собчак взяла в рот при всем честном народе: Мерзость

Ксения Собчак нередко говорила, что является сторонницей здорового образа жизни. Она заявляла, что занимается спортом, придерживается правильного питания и воздерживается от сигарет и горячительных напитков. Пользователи сети даже приписывали ей слова о том, что курение – это признак лошизма. Однако накануне Ксения Анатольевна оказалась в неловком положении, так как журналистку поймали на вранье.
В сеть просочилось фото, на котором четко видно, как экс-ведущая "Дома-2" берет в рот сигарету при всем честном народе. Женщина стоит на парковке возле автомобиля и увлеченно покуривает, всецело отдаваясь вредному занятию.
Фотографии мгновенно разлетелись по всему интернету и наделали много шума. Некоторые поклонники теледивы были в шоке и предположили, что к папироске Собчак потянула нелегкая судьба. Так, кто-то предположил, что курить Ксения Анатольевна начала из-за стресса. Напомним, ранее сообщалось, что ее хотели признать иностранным агентом.
Пользователи также отметили, что внешний вид Собчак был далек от гламурного. Так, она облачилась в длинную серую юбку и такой же серый жакет, из-за чего комментаторы сравнили ее с монашкой. "Кобылоголовая", "Мерзость", – написали в комментариях.