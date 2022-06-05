Ставшую жертвой фаната-извращенца звезду 90-х предупредили о страшных последствиях

Недавно звезда 90-х рассказала, как фанат-извращенец несколько лет назад подкараулил ее у выхода и принялся душить. К счастью, вовремя подоспела охрана, которая оттащила мужчину от певицы. Опасности, которым подвергаются знаменитости в целом, и произошедшее с Анной Плетневой в частности в беседе с "Дни.ру" прокомментировала бизнес-леди Арина Лац.
Женщина считает, что определенному риску подвергаются все богатые и знаменитые люди, которые ведут публичную жизнь и показывают в соцсетях, где и как они живут, на каких машинах ездят. У такого поведения могут быть неприятные последствия.
"У психически нездоровых людей, у людей с отклонениями может появиться желание напасть на своего кумира," – предупредила селебрити о страшных последствиях Арина Лац.
В 90-х как-то даже прогремела жуткая история о том, как одну из известных моделей облили кислотой – это хорошее подтверждение тому, как важно быть осторожным. Чтобы избежать такого, необходимо соблюдать некую конфиденциальность и ходить с провожатыми. Медийным личностям же особенно важно иметь профессиональную охрану.
Кроме того, по мнению Арины Лац, любая девушка должна уметь за себя постоять. Например, можно брать уроки самообороны или рукопашного боя. Такие навыки помогут женщине быстро среагировать на агрессию даже в самой неожиданной ситуации.