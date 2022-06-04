"В чем мать родила!": Голая Лада Дэнс опозорилась на пляже

Лада Дэнс рассказала, как оконфузилась в Израиле.

Недавней гостьей шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" стала Лада Дэнс. Телеведущая вспомнила, что в девяностых певица нередко демонстрировала аппетитные формы и в принципе была довольно-таки раскрепощенной. "Ты выходила на сцену в коже и латексе, снималась в клипе на восьмом месяце беременности и позировала для обложек журналов в чем мать родила", – говорит Кудрявцева. Лада Дэнс возразил телеведущей, заявив, что у нее была только одна откровенная фотосессия, и то по нынешнем меркам она не кажется такой уж откровенной.

ПО ТЕМЕ Высокомерную Пугачеву погнали с глаз долой: Дружбе пришел конец

Однако все-таки был в жизни артистки грешок. Она рассказала, как один раз опозорилась на пляже из-за подлого журналиста. Так, она отправилась в Израиль и решила насладиться грязевыми ваннами. По словам звезды, из одежды на ней были только трусы, поскольку народ в Израиле уже в то время не был закомплексован и спокойно относился к оголению на пляже. Однако Лада не знала, что журналист, сопровождавший ее, снимал все происходящее.

Позже эти фотографии оказались на обложках журналов. Певица отметила, что ее бывший супруг тогда был в шоке. Она даже предполагает, что подобные негативные моменты могли в итоге стать причиной развода.