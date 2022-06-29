"Скучаю": Подольская обмякла рядом с молодым красавцем после слухов о разрыве с Пресняковым

Наталья Подольская вышла в свет с другим мужчиной. Артистка светилась от счастья.

Российские музыкальные исполнители Наталья Подольская и Владимир Пресняков в браке уже более десяти лет. Пара считается одной из самых крепких и ярких в российском шоу-бизнесе. Недавно у них родился еще один ребенок.

В последнее время в Сети стали ходить слухи о том, что в семье не все гладко. Недавно певица жаловалась в своем аккаунте на трудности в семье. Проблемы доводили Подольскую до отчаяния и ссор с мужем. Дети тоже подкидывали проблем. Старший сын пары Артемий постоянно приносил из детского сада нецензурные словечки слова, а потом еще и сломал ногу.

А на днях Наталья Подольская и вовсе вышла в свет с молодым красавцем. Фанаты сначала подумали, что артистка нашла себе нового возлюбленного назло надоевшему супругу. На фото стройная Наталья Подольская, облаченная в короткие белые шорты и ярко-оранжевый топ, обнимала красавца.

"Мой младший, но иногда ощущение, что старший брат Андрей. Скучаю", – написала Подольская в своем аккаунте.

Как выяснилось, артистка просто решила встретиться с родней. Многие фанаты были удивлены тем, что у певицы есть брат. Некоторые не знали о его существовании.