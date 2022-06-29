Начал разлагаться: патологоанатом о состоянии лежащего уже неделю трупа Пьера Нарцисса

Выпускник "Фабрики звезд-2" Пьер Нарцисс умер еще 2 августа. Но и по сей день, спустя неделю, его тело остается непогребенным. Похороны переносились уже дважды и нет уверенности, что их не перенесут снова.

В Москве установилась африканская жара – почти как на родине Нарцисса в Камеруне. Она усиливает процессы разложения тела, заверил "Дни.ру" патологоанатом одного из столичных моргов.

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"Сразу после смерти кислота, бактерии и гидролитические ферменты в ЖКТ начинают переваривать собственные клетки и ткани организма, – рассказал специалист. – А когда органы разложились и образовалось отверстие, то содержимое вытекает в полости тела и разлагает его. Вся жидкость организма скапливается снизу. Потом расслабляются сфинктер и клапаны, высвобождая содержимое кишечника и мочевого пузыря. Этот этап разложения без участия внешних микроорганизмов называют аутолизом".

"Трупное окоченение, когда мышцы становятся плотными, уменьшаются в объеме, теряют эластичность, сохраняется до двух-трех суток, а потом запускается их ферментативное разложение", – продолжает медик.

Эксперт пояснил, что примерно через 20 часов после смерти человека бактерии добираются до печени, а на распространение по всему телу у них уходит чуть более двух суток. С этого момента начинаются процессы уже на молекулярном уровне: ткани организма полностью распадаются, превращаясь в газы и жидкости. Постепенно в теле нарастает давление газов, они начинают выходить из отверстий организма. Порой давление так высоко, что лопается брюшная полость.

Напомним, прощание с Нарциссом планировалось еще на 25 июня, потом было перенесено на 28-е, затем – на 30-е. Когда несчастное тело все-таки упокоится – не знают даже родственники.