"Не хватает собаки": В Сеть слили фото "тройничка" извращенца Панина

Голые фото Алексея Панина вновь просочились в Сеть.

На Родине Алексея Панина давно уже считают извращенцем. И это неудивительно, ведь артист то и дело влипает в секс-скандалы. Так, в Сети не раз всплывали фото и видео с любовными утехами звезды фильма "Жмурки". К слову, сам актер совершенно не стесняется того, что народу приходится лицезреть его обнаженное тело. Более того, он сам с радостью его показывает.

Накануне Панин вновь огорошил народ очередной похабщиной. Так, он выложил в социальные сети архивный снимок, на котором запечатлен в бассейне с двумя дамами. Абсолютно все на фотографии были голыми. Такой вот получился у артиста "тройничок". "Что-то в этом есть", – загадочно подписал артист.

К счастью, интимные места Алексей предусмотрительно прикрыл, чтобы его микроблог не улетел в бан-лист. Несмотря на это, пользователи Сети начали активно комментировать публикацию звезды. "Не хватает собаки", "О, ЖоПанин вернулся", "Красиво сидишь", "Давай новенькие", "А довольный какой", – написали подписчики актера.

Напомним, Алексей Панин на данный момент живет в Испании. Из России он буквально сбежал, а теперь, находясь за бугром, активно критикует соотечественников.