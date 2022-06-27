"Волнующее чувство к девушке": несовершеннолетняя дочь огорошила Глюкозу однополой любовью

Родная дочь Анджелины Джоли официально сменила пол. 13-летняя девочка получила новое имя – Джон. Так ее начали называть не только родные, друзья и знакомые. На новое имя – Джон Джоли-Питт – переведены также все документы подростка. С разрешения родителей бывшая девочка начала пить гормоны для смены пола и активно готовится к операции, чтобы быть настоящим мальчиком. А недавно публично свою дочь в качестве небинарной персоны представила певица Дженнифер Лопес. Теперь созрела и 15-летняя дочка Глюкозы...

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