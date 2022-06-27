"Волнующее чувство к девушке": несовершеннолетняя дочь огорошила Глюкозу однополой любовью

Наследница звезды растет бунтаркой. Она красит волосы в яркие цвета или вовсе бреет голову, сама набила себе первую татуировку, проколола нос. Ее уже выгнали уже из двух дорогих платных школ, причем из последней – за курение. А только что Лида призналась маме в своей небинарности. Это значит, что подросток не причисляет себя ни к женскому, ни к мужскому полу.
"Сейчас такие дети растут, что хотят все пробовать, хотят все знать, – рассказала корреспонденту "Дни.ру" Глюкоза во время закрытия Московской недели моды. – С ними глаз да глаз нужен!"
К выходкам Лиды певица уже давно привыкла. "Мой ребенок меня постоянно чем-то огорошивает, – призналась артистка. – Я с ней не скучаю ни секунды! Она просто подошла и сказала: "Мама, ты знаешь, мне могут нравиться не только мальчики. Я вообще люблю людей. У меня может вспыхнуть волнующее чувство и к девушке".
Глюкоза говорит, что подобные мысли посещали дочку еще с 12 лет. "Пока сейчас за ней ухаживают мальчики, я вижу, что ей это безумно приятно. Ну а если будут девочки, возражать тоже не стану", – заметила мудрая артистка.