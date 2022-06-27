"Самовлюбленное, злобное существо": сосущего кровь из Пугачевой Галкина жестко распнули

Известная актриса раскрыла истинную личину сбежавшего из страны Максима Галкина.

Бегство Максима Галкина из страны стало едва ли не новостью номер один за последнее время. Народ возмущен поведением артиста, ведь он не просто покинул Родину, а начал едко подшучивать над соотечественниками. Этого россияне не смогли простить супругу Пугачевой, а потому начали требовать возмездия. Так, одни считают, что юмориста надо бойкотировать, другие же убеждены, что нужны более жесткие меры. Например, лишение гражданства или даже недвижимости.

Решила высказаться о коллеге по цеху актриса Лариса Бравицкая, которая даже дала емкое определение подобного поведения, назвав его "галковщиной". По ее мнению, талантливый человек не всегда должен быть благородным и достойным. Так, она знает немало примеров, когда по-настоящему талантливый человек был мерзавцем в быту и наоборот. "Сознание местечковое и узколобое", – отозвалась она о Галкине. Об этом сообщает Пятый канал.

Писательница отметила, что имела честь знать супруга Примадонны, причем познакомилась она с ним еще в далеких двухтысячных, когда тот еще не обладал бешеной популярностью. По ее словам, тогда Максим был скромной и предупредительной личностью.

Однако теперь Бравицкая видит, как переменился артист. "Самовлюбленное, злобное существо", – жестко распнула она нынешнюю личину Галкина. Женщина не может понять, куда делось все то обаяние, которое было присуще артисту. Она также отметила, что вместе с этим муж Пугачевой лишился и таланта – элегантный юмор уступил пошлости и низкопробности.

Напомним, в последнее время Максим Галкин то и дело предстает перед публикой в нелицеприятном виде. Народ даже начал поговаривать, что юморист сосет кровь из Пугачевой. Так, недавно появился слушок, что комик хочет переписать на жену недвижимость, чтобы продать ее подороже. По мнению пользователей Сети, артист использует супругу в корыстных целях.