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Шоу-бизнес
Развратная дочь Урганта сунула народу под нос волосатую промежность: Вишенка

Развратная дочь Урганта сунула народу под нос волосатую промежность: Вишенка

Приемная дочь Ивана Урганта Эрика уже несколько лет живет в Америке.
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Девушка активно ведет свой микроблог и, судя по контенту, любит провокации. Эрика красит волосы в яркие цвета, выбирает экстравагантные наряды и не стесняется смелых кадров, за что некоторые даже считают ее развратной. Накануне старшая наследница Ивана Урганта показала очередное дерзкое фото.

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Иван Андреевич Ургант телеведущий, актер, музыкант

Девушка облачилась в полупрозрачный подъюбник и такой же топ – наряд, напоминающий нижнее белье дам эпохи Возрождения. В таком виде Эрика повернулась к камере задом и сняла себя на фоне картин с полуголыми женщинами, своим видом отдаленно напоминающими ту жу эпоху. Как известно, тогда дамы не были излишне скромны и не стеснялись голого тела – по крайней мере, некоторые из них. Вероятно, поэтому на картинах они свободно щеголяют голым задом и волосатой промежностью.

Свободолюбивая дочь Ивана Урганта, судя по всему, решила, что и в наше время в таких развратных изображениях нет ничего плохого и с легкостью сунула их под нос народу в своем микроблоге. Дерзкие кадры девушка сопроводила смайлами-вишенками.

Напомним, что Эрика родилась у Натальи Кикнадзе еще до брака с Иваном Ургантом – в союзе с бизнесменом Теймуразом Куталиа. Когда пара рассталась и мать Эрики вышла замуж за Ивана Урганта, тот принял девочку и воспитал ее как родную. Судя по всему, телеведущий спокойно относится к неоднозначным выходкам приемной дочери.

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Иван Ургант. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 27 июня 2022, 10:48 Источник: Соцсети • Требует проверки
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