"Состояние критическое, а ему все равно!": Гоген Солнцев харкнул на полумертвую мать и свинтил

Мать известного на всю страну Гогена Солнцева находится в критическом состоянии. Сообщается, что женщина лишилась ноги и сейчас в реанимации. Об этом рассказала Екатерина Терешкович. Так, здоровье Людмилы Кравцовой подкосила коронавирусная инфекция – начались проблемы с суставами. На данный момент врачи пытаются вылечить родительницу шоумена. Однако пока что о позитивной динамике говорить невозможно.
По словам престарелой супруги Гогена, к его матери не пускают медики. Она постоянно звонит в больницу, однако там ничем порадовать ее не могут – состояние тяжелое. Терешкович предположила, что женщина в коме, так как врачи повесили трубку после вопроса о том, находится ли Людмила в сознании.
Стоит отметить, что сын Кравцовой харкнул на полумертвую мать и свинтил на моря. Так, Гоген сейчас отдыхает в городе Сочи и, по всей видимости, не спешит справляться о здоровье родительницы. Его супруга-пенсионерка шокирована таким поведением возлюбленного. По ее словам, Солнцев даже не отвечал на ее звонки, когда его мать госпитализировали. Узнав о происходящем, он все равно оставался равнодушным.
"Состояние критическое, а ему все равно!", – сетует Терешкович, отмечая, что у Солнцева есть знакомые медики, к которым он мог бы обратиться. Также Екатерина добавила, что Гоген, по всей видимости, возвращаться и ехать к матери не планирует.