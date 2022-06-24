Можно было спасти! Врачи 40 минут ехали до корчившегося в предсмертной агонии Шатунова

Поклонники Юрия Шатунова все еще не могут поверить в то, что их кумира больше нет.

Знаменитый солист "Ласкового мая" ушел из жизни в ночь с 22 на 23 июня. Фанаты не могут смириться и все еще верят в то, что артиста можно было спасти. Как выяснилось, эти подозрения отчасти не лишены основания. По распространившейся в Сети информации, при помощи Юрию Шатунову много времени было потеряно впустую.

Как сообщил телеграм-канал "112", друзья, находившиеся рядом с музыкантом, позвонили в скорую в 23:27. Однако им ответили, что свободных машин нет, поэтому доставлять в больницу корчащегося в предсмертной агонии Шатунова друзьям пришлось собственными силами. В ближайшее медучреждение звездного пациента привезли лишь в 23:45, а карета скорой помощи приехала туда же еще через четверть часа. Таким образом получилось, что медики ехали до умирающего артиста почти 40 минут.

Еще около десяти минут занял осмотр звездного пациента, после чего последовал выезд в Домодедовскую больницу. По данным телеграм-канала "112", сердце исполнителя хита "Белые розы" остановилось в 00:20. Если бы не критическая потеря времени и не неправильная транспортировка силами друзей, вполне возможно, что музыканта удалось бы спасти. Но теперь это всего лишь предположения.

Кроме того, как сообщили "РИА Новости", в больнице опровергли информацию о промедлении и сообщили, что скорая выехала всего через три минуты после вызова в Растуновскую больницу для медэвакуации артиста в сосудистый центр. Прослушав записи вызовов, сотрудники медучреждения заявили, что звонивший лишь уточнил адрес ближайшей больницы и сообщил, что сам доставит туда Юрия Шатунова.