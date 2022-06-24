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Шоу-бизнес
В Москве Нарцисса нет: куда дели тело умершего "шоколадного зайца"

В Москве Нарцисса нет: куда дели тело умершего "шоколадного зайца"

Гражданская панихида по умершему 22 июня певцу Пьеру Нарциссу намечена на 25 число. "Прощание пройдет в траурном зале Центральной клинической больницы №1 Управления делами президента РФ в субботу в 11:30 по адресу: улица Маршала Тимошенко, 25", – сообщила бывшая жена музыканта Валерия Калачева. Но где сейчас находится тело "шоколадного зайца"?
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Вдова Пьера Нарцисса сообщила что певец не пережил операцию – сердце, которому срочно требовалась замена одного из клапанов, не выдержало наркоза и искусственной комы. Это последствия запущенной подагры внутренних органов. Случилось несчастье в больнице подмосковного Жуковского. Там по словам его друга комика Николая Лукинского, Нарцисс несколько дней назад был на лечении.

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Почему там, а не в Москве? Просто в свое время Нарцисс приехал в Россию по приглашению кузины, которая училась на фармацевта в подмосковном Егорьевске. А это совсем рядом от Жуковского – всего 62 километра по прямой/

Сегодня же в морге Жуковского и находится тело 45-летнего Мудио Мукуто Пьера Нарцисса Де Наполи Де Суза, как на самом деле звали известного по "Фабрике звезд-2" певца. В Москве его пока нет – доставят только завтра утром к прощанию. А потом самолетом гроб будет отправлен в Камерун на родину исполнителя, где живут его мать и сестра. Актриса и певица Алена Кравец обещала семье помочь с транспортировкой и организаций похорон.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 24 июня 2022, 17:02 Источник: Дни.ру
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