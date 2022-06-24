"На Кузьминском кладбище": россияне смогут проводить в последний путь беглянку Пугачеву

После неожиданного отъезда из страны Примадонну окрестили беглянкой, а о ее жизни за рубежом стали распространяться самые разнообразные слухи. Например, недавно в Сети появилась информация о том, что Алла Пугачева приобрела место на кладбище в израильской Кесарии – якобы на том самом престижном древнееврейском погосте, на котором по поверью и начнется Страшный суд.
Чтобы получить подтверждение этой информации, журналисты связались с близкими людьми Примадонны, которые рассказали, что подобный слух появился еще много лет назад. Сама Пугачева, услышав такое, лишь усмехнулась, чем опровергла сплетни.
По информации близкого к певице источника, Алла Борисовна вовсе не гонится за престижностью места захоронения да и вообще не любит разговоров о смерти, а кладбище посещает лишь для того, чтобы отдать скорбный долг почившим. 73-летняя артистка живет полной жизнью и не думает о кончине. Когда же этот момент настанет, как это происходит со всеми людьми, звезда точно не останется без места на кладбище, и россияне смогут проводить ее в последний путь.
"У нее есть участок на Кузьминском кладбище," – рассказал источник.
Как пишет "МК", речь идет о семейном захоронении Аллы Пугачевой – том самом, где уже похоронена мать певицы и ее брат.