"Добивают!": гниющую на смертном одре экс-жену Аршавина выпотрошили как тряпичную куклу

Бывшая жена Андрея Аршавина Алиса Казьмина оказалась в очень плачевном положении.

В последние годы здоровье серьезно подводит женщину. Мало того, что она уже давно борется с тяжелым аутоиммунным заболеванием, из-за которого буквально гниет заживо, так недавно Алиса Казьмина еще и призналась, что у нее обнаружен нейросифилис. Кроме того, бедной женщине не дают покоя финансовые разборки с матерью Андрея Аршавина.

Пока Казьмина моталась по больницам и находилась практически на смертном одре, ее бывшая свекровь, образно выражаясь, решила выпотрошить несчастную как тряпичную куклу. Татьяна Аршавина подала иск на бывшую жену своего сына и потребовала, чтобы та возместила ей деньги за проживание в ее квартире. После долгого рассмотрения дела план Аршавиной осуществился: суд встал на сторону матери футболиста и обязал выпотрошить Казьмину, то бишь выплатить бывшей свекрови два миллиона рублей.

Мать тяжелобольной журналистки Наталья Сарычева прокомментировала действия Аршавиных в беседе с "КП-Петербург". Женщина отметила, что она в настоящем шоке от этой "семейки".

"Они добивают мою дочь и никак не оставят ее в покое," – заявила мать Казьминой.

Очевидно, что мать беспокоится за дочь, попавшей в тяжелое положение. При этом отношения между Сарычевой и Казьминой явно оставляют желать лучшего, ведь недавно Алиса обвиняла мать в том, что та нарочно заразила ее сифилисом и хотела отправить в психиатрическую лечебницу.

Как борющейся за жизнь Алисе Казьминой удастся выплатить такой большой долг матери Андрея Аршавина, пока неизвестно. Женщине остается только посочувствовать.