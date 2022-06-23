"Разница 30 лет": Пресняков потыкал в смазливую пигалицу за спиной у жены

Много лет назад музыкант выпустил песню "Стюардесса по имени Жанна", которая стала настоящим хитом. Сегодня на своей странице в соцсети "ВКонтакте" Владимир Пресняков представил сразу две версии полюбившегося миллионам россиян хита: оригинальный и новый.
"Между этими версиями разница 30 лет," – написал музыкант.
Свой пост муж Натальи Подольской сопроводил совместным фото с милой девушкой-стюардессой, имя которой, конечно же, – Жанна. Довольный Владимир Пресняков за спиной у жены не преминул потыкать пальцем в бейджик с именем улыбающейся борт-проводницы, чтобы фанаты поняли: это не просто случайная смазливая пигалица, а самая настоящая стюардесса по имени Жанна.
Поклонники Преснякова тут же стали сравнивать старую и новую версии хита. Многие отметили, что оба варианта хороши, но второй получился даже насыщеннее.
"Первый – как молодое вино, второй отличается по крепости," – написал один из поклонников.
Взглянув на девушку рядом с музыкантом, некоторые подписчицы отметили, что с детства слушали песню Преснякова и мечтали о романтичной профессии стюардессы.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что сам Владимир Пресняков-младший за те же 30 лет сильно изменился. На одном из мероприятий в обрюзгшем бородаче россияне не сразу признали былого красавца Владимира Преснякова.