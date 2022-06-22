Надругавшегося над прахом Кобзона Баскова выпороли толпой: Понравилось

Сегодня знаменитый блондин очень проникновенно исполнил крайне значимую для нашего народа композицию "Священная война", которую некогда пел ныне покойный Иосиф Кобзон. На Тину Канделаки выступление Николая Баскова произвело столь сильное впечатление, что она даже поделилась видеозаписью в своем телеграм-канале.
Журналистка отметила: еще недавно казалось, что после Кобзона у страны больше никогда не будет "такого монументального, гиптонизирующего своей мощью певца". Однако Басков сумел удивить и занял место, некогда безраздельно занятое Иосифом Давыдовичем. По мнению Канделаки, блондин постепенно становится ведущим голосом страны.
Однако далеко не все подписчики журналистки согласились с таким мнением. Кому-то даже показалось, что Басков, образно выражаясь, надругался над прахом Кобзона да и вообще эти две фигуры просто нельзя сравнивать. В результате критически настроенные пользователи в комментариях буквально выпороли толпой 45-летнего музыканта – словами, конечно же.
"Как можно сравнивать эти две фигуры?", "Я надеюсь, это шутка...", "Нельзя ее петь так, как Басков – тужится, головой трясет... Обесценивается песня," – возразили подписчики.
Согласные с Тиной Канделаки оказались скорее в меньшинстве.
"А мне понравилось. Николай молодец," – не побоялась поддержать Баскова одна из подписчиц.