"Уже не выжить": наглотавшийся таблеток Агутин готовится к худшему

Некоторым поклонникам поэта и музыканта кажется, что с годами творчество Леонида Агутина становится все более мрачным. Вероятно, виной тому – современные реалии, а может, и душевное или даже физическое состояние самого артиста. Сегодня Леонид Агутин поделился в своем телеграм-канале новым стихотворением, от которого опять-таки не веет оптимизмом.
"А мир на ощупь // Какой-то липкий и без улыбки // Уже не выжить. Смотрите дальше, //
Ищите ближе. Не надо фальши, // Не надо лажи. Я их не слышу // Не вижу даже..." – написал артист.
Фанаты Агутина как всегда высоко оценили его философские строки. Впрочем, у некоторых людей слова поэта вызвали беспокойство – у кого-то даже сложилось впечатление, что любимец публики готовится к худшему.
Напомним, что около года назад Леонид Агутин давал интервью Ирине Шихман, в котором рассказывал о своем отношении к возрасту. Тогда артист признался, что наплевать на собственное здоровье на шестом десятке уже не получается, так как возраст дает о себе знать. Тогда же Агутин вспомнил, как перед одним выступлением он ужасно себя чувствовал из-за недосыпа, погоды и прочих обстоятельств. Перед выходом на сцену музыканту даже пришлось глотать таблетки, чтобы нормализовать давление. Это основной минус возраста. Во всем остальном Леонид Агутин любит свои годы.