Стыд и унижения: проигравший борьбу Дибров пал на карачки перед соперником после ухода жены

На днях Дмитрий Дибров неоднозначно высказался о сбежавшем за границу Максиме Галкине.

В эфире телеканала НТВ телеведущий выразил сомнения в том, что его коллега по программе "Кто хочет стать миллионером?" пользовался теми товарами и услугами, которые он рекламировал на широкую аудиторию. Слова Дмитрия Диброва даже заставили людей подумать, что юморист наживался на доверчивом народе.

С критическим замечанием телеведущего не согласился светский обозреватель Леван Тодуа. В комментарии порталу PopCornNews он резко возразил Диброву, вольно или невольно заставив того испытать стыд и унижения. Тодуа отметил, что у телеведущего не может быть информации о том, пользовался ли Галкин всеми рекламируемыми услугами. У юмориста было много контрактов, в том числе с банками, которые не распространяют информацию о своих клиентах. Кроме того, эксперт не считает, что каждый медийный человек должен пробовать все рекламируемые товары на себе.

Продолжая тему, светский обозреватель сравнил двух соперников по программе "Кто хочет стать миллионером?". Сравнение оказалось не в пользу Диброва – он проиграл борьбу. Заподозривший зависть Тодуа заявил, что Галкин был популярнее, чем заставил Диброва пасть на карачки перед соперником, образно выражаясь, конечно.

Сам Дмитрий Дибров пока не комментировал это мнение. Вероятно, мужчина больше занят своей семьей. Его молодая жена на днях сокрушалась о закрытии популярной соцсети, в которой она провела девять лет жизни, и уходе из нее многих людей. Раньше жена Дмитрия Диброва была активной пользовательницей, а потом вынуждена была уйти из того крупного сетевого пространства как передовой блогер.