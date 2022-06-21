"Внутри все натерто и воспалено": влипшую в секс-рабство Наталью Штурм раздраконили мужики с торчащим концом

Знаменитая артистка публично восстала против секс-абьюза. По какой-то причине в своем телеграм-канале Наталья Штурм влипла в тему сексуального рабства и решила дать на сей счет советы своим подписчицам. Для начала певица подробно описала плачевное состояние тех женщин, которых принуждают долго предаваться любовным утехам.
"Даже одна мысль о повторе пугает, ибо внутри все натерто и воспалено. Приходится долго объяснять, почему нет," – написала Штурм, показав, что хороша знакома с темой.
По словам певицы, мужчина чаще всего не понимает несчастную женщину. В результате она становится заложницей ситуации, а он обижается или начинает искать новую "рабыню". Штурм уверена, что большинство мужчин с торчащим концом не смогут понять свою замученную партнершу, так как для них сам факт хорошей потенции – это уже успех.
Певица посоветовала дамам, попавшим в такое рабство, не стесняться прерывать процесс удовлетворения партнера, а также не гнушаться услуг профессионалок, которые могут решить проблемы таких мужчин.
Судя по всему, в подписчиках Штурм как раз оказались мужчины с торчащим концом, так как они не замедлили с дерзким ответом на подобные советы.
"Да ладно. Красавица Штурм превращается в лютую феминистку?", "Нравится, не нравится – терпи, моя красавица," – раздраконили звезду несогласные мужчины.
Ранее "Дни.ру" рассказывали том, как зверски избитая Наталья Штурм сглотнула смачную харкотину.