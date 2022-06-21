"Хочется, но я держусь!": усмиряющая плоть Распутина теребит заветный орган до беспамятства

Многим поклонникам кажется, что Маша Распутина вообще не стареет.

В свои 58 лет певица выглядит прекрасно. Недавно звезда рассказала, как ей удается поддерживать великолепную форму. Во-первых, Маша Распутина – едва ли не единственная певица на российской эстраде, которая не празднует свои дни рождения, а значит, не клеймит себя цифрами. Артистка никогда не проговаривает свой возраст.

Во-вторых, блондинка верит в силу шишковидной железы – это прямо-таки волшебный орган, который помогает настроить жизнь на нужный лад. Образно выражаясь, этот заветный орган можно потеребить до беспамятства, то есть настроить организм так чтобы не вспоминать о своем реальном возрасте, а жить в том, какой тебе нужен. Так мудрая певица и делает, поэтому она вечно молода на зависть окружающим.

Кроме того, для поддержания хорошей фигуры блондинка следит за питанием. В беседе с Prozvezd Распутина рассказала, что она очень строго контролирует свой рацион, исключая все вредное. Все фрукты и овощи на столе певицы экологически чистые, мясо же она и вовсе ест крайне редко.

"Конечно, мне иногда хочется, но я держусь!" – призналась ловко усмиряющая плоть звезда.

Что касается воды, то ее в рационе Распутиной всегда много. Ежедневно певица выпивает три литра теплой чистой воды и чувствует себя после этого просто прекрасно. Никакая старость ей с таким подходом к жизни нестрашна.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как Машу Распутину вывели на чистую воду.