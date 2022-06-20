Укативший на моря Солнцев плюнул на оставшуюся без ноги мать: Переводят деньги на памперсы

Мать эпатажного шоумена Людмила Кравцова после тяжелого ковида лишилась конечности – ей ампутировали ногу. Об этом рассказала бывшая жена Гогена Солнцева – Екатерина Терешкович. По словам пенсионерки, в течение всей болезни только она была вместе с бывшей свекровью – женщинам удалось наладить отношения после развода Терешкович и Солнцева.
Сам Гоген Солнцев в это сложное время укатил на моря – он отдыхает в Сочи, поэтому пока не появился в больнице. Пользователи Сети после слов Терешкович сразу решили, что мужчина просто плюнул на оставшуюся без ноги родительницу. Многие считают, что после второй свадьбы мужчина буквально растворился в молодой жене. Отношения же с матерью у артиста всегда были далеки от идеала.
В свою защиту Солнцев рассказал "ЭГ", что знает о состоянии матери, и за исключением потери ноги в целом у нее все хорошо, она не брошена.
"Матери переводят деньги на памперсы и все остальное необходимое," – заверил шоумен.
Артист объяснил, что он пока не может вылететь в Москву, поэтому еще не навестил мать. При этом он вовсе не считает себя плохим сыном. Также Солнцев напомнил, что у его больной родительницы есть еще и старший наследник. Впрочем, по непроверенной информации, тот живет за границей и не помогает несчастной женщине.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как Гоген Солнцев с кулаками набросился на сыновей жены.