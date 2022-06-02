"Я русский хохол!": известный продюсер выдала с потрохами обиженного "царя" Зеленского

До того, как стать президентом Украины, Владимир Зеленский был своим в шоу-бизнесе и даже работал в ныне ненавистной ему России. Однако в нашей стране его запомнили как недооцененного маленького человека. Об этом рассказала продюсер Олеся Сазыкина, которая не единожды сотрудничала с актером.

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