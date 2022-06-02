"Я русский хохол!": известный продюсер выдала с потрохами обиженного "царя" Зеленского

Олеся Сазыкина вспомнила, что четыре раза работала с Владимиром Зеленским (первый раз – на "Новой волне"), но мало хорошего сказала о нем, беседуя с Пятым каналом. По словам продюсера, нынешний президент Украины был отличным юмористом, рассказывал на съемочной площадке анекдоты, но при этом демонстрировал высокомерие.
Сазыкина не может забыть, как Зеленский приказывал "просить его хорошенько" что-то делать. Якобы он мнил себя царем, богом и просто самым лучшим, а остальных называть нищебродами. "У него проскальзывало такое выражение: "Я русский хохол, но при этом я хохол, я люблю свою Украину. Работаю только у вас, потому что здесь хорошо платят", – передала слова бывшего актера продюсер.
За глаза Зеленского называли гномиком, рассказала Сазыкина. Мол, Владимир имел большие амбиции, однако, казалось, он был обижен на свою внешность и свое поведение. Нередки были конфликты с коллегами, иногда были и драки, не стала скрывать собеседница Пятого.
Ранее психологический портрет Владимира Зеленского составила психолог и блогер Вероника Степанова. Эксперт заявила, что нынешний президент Украины ведет себя достаточно неоднозначно, а это, по ее мнению, указывает на его пристрастие к запрещенным веществам. Слова психолога приводили "Дни.ру".