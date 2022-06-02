"Ты, скотина": Кеосаян отправил оскорбившего Россию перебежчика Галкина на кладбище

Улетев в Израиль, Максим Галкин стал много высказываться по поводу политической ситуации в мире. Юморист выступил против спецоперации на Украине, а также распространил ложную информацию о действиях вооруженных сил России. После нескольких резких заявлений артиста слово взяла главный редактор RT Маргарита Симоньян. Она назвала телеведущего мразью и геем, который женился на пожилой женщине ради выгоды.
Супруг журналистки, режиссер Тигран Кеосян в недавнем интервью объяснил, что она указала Галкину на то, что следует сначала разобраться в своей жизни и быть открытым и честным перед аудиторией, и только потом претендовать на совесть нации. Муж Симоньян считает, что Максим как следует не осознал все происходящее, чтобы делать какие-то громкие заявления и выступать с осуждением.
"Ты, скотина, на Аллее Ангелов [в Донецке] стоял? Ты, скотина, по улице разбомбленной ездил? На кладбище рядом с аэродромом [был]?", – задал режиссер вопросы юмористу.
Напомним, Максим Галкин и Алла Пугачева покинули Россию три месяца назад. Их внезапную поездку за границу в стране многие восприняли как бегство, несмотря на то, что примадонна российской эстрады уже постфактум сообщила о необходимости пройти курс лечения в Израиле и отдохнуть.