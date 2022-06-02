Погнанная из России Наргиз решила вякнуть последнее слово: Наконец в цивилизованном мире

Оставшись у разбитого корыта, Наргиз Закирова старается не унывать.

К фигуре Наргиз Закировой в последнюю неделю приковано повышенное внимание. После того, как эпатажную певицу не пустили в Россию и запретили въезд в страну на 50 лет, она оказалась в плачевном положении – всю концертную деятельность звезде теперь придется вести за границей. Тем не менее, артистка решила не показывать своего сожаления и вякнуть последнее слово относительно произошедшего.

Сегодня довольная Закирова после некоторого перерыва вышла на связь в своем телеграм-канале и продемонстрировала, что у нее все хорошо.

"Наконец-то я нахожусь в цивилизованном мире, где свободно работают абсолютно все соцсети," – ехидно заметила погнанная из России исполнительница.

Эпатажная артистка пообещала впредь быть на непрерывной связи со своими фолловерами и даже призвала народ подписываться на ее соцсети. Судя по всему, Закирова решила попытаться словить хоть какой-то хайп на неприятной ситуации, в которой она оказалась.

Напомним, что артистку задержали по прилету в аэропорт Домодедово, куда она прибыла из Ташкента. Из-за своей резкой антироссийской позиции певица была депортирована в Узбекистан и получила практически пожизненный запрет на возвращение в Россию.

Ранее стало известно о том, как Наргиз Закирова подложила свинью близкому человеку.