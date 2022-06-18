С треском провалившуюся Волочкову закидали камнями: Это неуважение

Анастасия Волочкова всегда находится под пристальным вниманием публики. Однако порой в сторону балерины льется сплошной негатив.

Анастасия Волочкова сообщила в социальных сетях о том, что готовит клип. Съемки проводятся в доме балерины.

Знаменитость обнародовала соответствующий снимок в своих социальных сетях. При этом Волочкова нарвалась на резко негативную реакцию со стороны своих подписчиков. Балерина хотела подогреть интерес к своему творчеству, но с треском провалилась.

"В бешеном доме не то делают!", "Актер одного зрителя", "Эти съемки абсолютно никому не нужны и не интересны. Их никто никогда не будет смотреть", "Настя, выступай в домашнем театре. Так будет лучше", "А куда талия делась?", "На тапок снимаете что ли? Я лет 12 таких отвратных камер не видела" Вряд ли, Настя, кто-то кроме вас будет наслаждаться вашим творчеством (клипом), но постов десять, посвященных новому клипу, еще будет выложено", "Имея тринадцатый айфон, выкладывать такие фотки — это неуважение какое-то. Фотографа на мыло", — написали недоброжелатели.

Напомним, в последнее время Волочкова активно меняет мужчин, о чем рассказывает в своем блоге. В недавнем интервью звезда заявила, что ей за себя не стыдно, она имеет право любить кого и как угодно, а также кататься по отпускам столько, сколько захочет.

